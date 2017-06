Bronze natural com biquíni de fita é tendência em Manaus

Um belo bronzeado é sinônimo de pele saudável sendo um fator atrativo de beleza e de saúde. A marquinha de biquíni é desejada pelas mulheres no verão, mas nem sempre sai da forma que elas imaginam. Por isso a moda agora para obter a tão pretendida marca no corpo é o Biquíni de fita, que possui um acabamento com precisão e excelência.



Com mais de cinco anos de experiência no mercado, um espaço que deixa a mulherada satisfeita com a moda da marquinha em Manaus é a Miss Bronze Estética Facial e Corporal. No local, é possível sair com uma marquinha charmosa e alinhada. O Miss Bronze pode atender tanto o público feminino quanto o masculino com produtos como: creme de beterraba, gel calmante e banho de lua.

“A cliente tem acompanhamento das profissionais de beleza, que, estão sempre controlando o tempo determinado de exposição ao sol, diferenciando o tempo por cada tipo de pele”, explicou Viviane Nogueira Bulhosa, proprietária do Miss Bronze.

