‘Brincando na Rua’ contempla moradores do Coroado neste domingo

O projeto será realizado na avenida Beira Mar, Coroado 1, Zona Leste, das 14h às 20h – Mauro Smith/Semjel

O projeto “Brincando na Rua”, da Prefeitura de Manaus, irá promover, neste domingo (18), diversas atividades esportivas e recreativas, gratuitamente na avenida Beira Mar, Coroado 1, Zona Leste, das 14h às 20h. Entre as atividades estão futebol de travinha, pula-pula, jiu-jitsu, tênis de mesa, perna de pau, aulão de aeróbica e ritmos, jogos de tabuleiro, dominó, entre outros.

O projeto é realizado pela Semjel

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), tem como meta promover saúde, lazer e qualidade de vida para a comunidade. “O ‘Brincando na Rua’ é um sucesso, a prova disso é que o projeto se mantém firme até hoje e sempre com uma boa estimativa de público”, afirmou o secretário da Semjel, Mário Barros.

De acordo com o diretor do departamento de esporte da Semjel, Alexsandre Barbosa, as atividades incentivam a prática desportiva. “O projeto acontece desde 2005, porém a nomenclatura antes era ‘Rua de Lazer’ e o objetivo é interagir com a comunidade e proporcionar a socialização entre as crianças e os adultos que participarem, pois o projeto é para todas as idades, além de incentivar a prática de esportes, o que é muito benéfico para a população”, explicou.

Com informações da assessoria