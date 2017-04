Brincadeiras e Choco Festival fazem a Páscoa de shopping da Zona Oeste

No período de 7 a 23 de abril, o Shopping Ponta Negra traz uma programação gratuita para toda a criançada se divertir numa das épocas mais gostosas do ano, a Páscoa. E para comemorar, o empreendimento realiza um circuito de brincadeiras temática, além do ‘Choco Festival’.

O Circuito de Páscoa vai contar com dois espaços, que funcionarão das 14h às 22h. No primeiro piso (L1), próximo do hall de entrada, as crianças vão poder se divertir com a piscina de bolinhas e escorregador. Já no L2, a atração traz um camarim para pintura de rosto e contação de histórias. Além disso, os pequenos poderão se divertir com a brincadeira da caça aos ovos de chocolate, que ficará disponível nos dois espaços.

Entre os dias 12 a 16, das 10h às 22h, o público poderá conferir o Choco Festival. Dez operações estarão espalhadas pelo shopping e irão comercializar uma variedade de delícias feitas à base de chocolate. “Será uma oportunidade para sair da dieta, reunir a família e amigos e comemorar a Páscoa”, destaca a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson.

Funcionamento

Na Sexta-Feira da Paixão (14), as operações de alimentação e lazer do Shopping Ponta Negra vão funcionar das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques serão das 14h às 21h. No sábado (15), o empreendimento vai funcionar em horário normal, das 10h às 22h. E no domingo (16), alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h, e as lojas e quiosques serão das 14h às 21h.

Com informações da assessoria