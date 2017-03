Briga entre vizinhos termina com um morto e um ferido no Jorge Teixeira

Petrick Oliveira da Silva, 15, foi assassinado por volta de 12h30, deste domingo (26), com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na travessa Monte Negro, próximo à Escola Municipal Edinir Teles Guimarães, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é João Batista Mendes, 54. Petrick havia se envolvido em uma briga com o filho de João, identificado como Nilson Batista da Conceição Mendes, 21.

“Nilson e a vítima brigaram na noite anterior ao fato e a Polícia Militar havia sido acionada. Ambos comunicaram a situação para seus pais”, relatou a autoridade policial.

No início da tarde deste domingo, o pai da vítima, Mauro Custódio da Silva, 36, agrediu Nilton com um chute e João Batista, ao ver a cena, efetuou dois disparos contra Mauro, que caiu no chão. Em seguida, Petrick tentou socorrer o pai e levou um tiro na cabeça. Ele faleceu no local, conforme explicou o policial.

João Batista fugiu do local do crime e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O pai de Petrick foi baleado com cinco tiros, sendo que dois atingiram o abdômen, um de raspão a cabeça, um no joelho esquerdo e um nas costas. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da cidade, e o seu estado de saúde é estável. Segundo informações na unidade de saúde, Mauro está lúcido e falando, mas continua em observação.

Bárbara Costa

EM TEMPO