Briga entre grupos rivais deixa dois mortos na Zona Norte

Everson de Oliveira Ferreira, 20 anos, foi morto com uma facada no peito por volta das 23h deste domingo (26). Momentos depois, o autor do crime, o autônomo Nilton Alencar da Costa, 42 anos, foi perseguido pelos amigos da vítima, espancado e assassinado com um tiro no tórax. O caso ocorreu no conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, na noite anterior, Nilton apartou uma briga entre um amigo dele e Everson. O amigo de Nilton estava sendo acusado de ter roubado a casa de Everson. Mais tarde Nilton preparou uma emboscada para matar Everson. O autônomo contou com a ajuda de outro homem que ainda não foi identificado.

“O Everson estava junto com os amigos, quando ele estava voltando para casa o homem que estava com o Nilton segurou o Everson e o Nilton deu a facada nele. Em seguida os dois suspeitos fugiram correndo, os amigos do Everson conseguiram correr e pegar o Nilton. O grupo agrediu o Nilton com pauladas e tijoladas, depois um deles deu um tiro no Nilton, colocaram o corpo dele dentro de um tambor e fugiram do local”, relatou a testemunha, que disse ainda que Everson e os amigos eram envolvidos com o tráfico de drogas.

Nilton, morreu ainda no local onde foi deixado. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e a pedido da família de Everson, socorreram o rapaz e o levaram em uma viatura até o SPA do Galileia, mas Everson morreu a caminho da unidade de saúde. Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares registraram Boletim de Ocorrência (B.O) no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento da publicação desta matéria ninguém havia sido identificado ou preso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO