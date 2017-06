Briga entre casal causa acidente e deixa três feridos no Distrito Industrial

Um acidente na rodovia BR-319, no Distrito Industrial, bloqueou parcialmente a via na manhã desta quinta-feira (01), por volta das 10h, quando um veículo, modelo Corsa Sedan, onde estavam um casal e uma criança de seis anos, bateu em um poste.

De acordo com o condutor do veículo, que preferiu não ter o nome divulgado, ele perdeu o controle do carro após a mulher, identificada apenas como Aline, começar uma discussão e puxar o volante.

O homem e a criança tiveram ferimentos leves. O caso mais grave foi o da mulher, que ficou presa nas ferragens e precisou da ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros para ser retirada do carro.

O casal e a criança foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local acidente, e depois foram levados para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Laize Minelli com informações de Gerson Freitas

EM TEMPO