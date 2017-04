Briga em família acaba em morte e duas pessoas são presas em Coari

Raimundo Nonato Paiva de Lima, 42, foi autuado em flagrante pelo homicídio de Francildo Freire Brasil, 18, ocorrido neste domingo (23), na comunidade Santa Luzia do Enviará, localizada no lago Mamiá, Zona Rural de Coari (distante 363 km de Manaus). Na ocasião, Francisco Freire da Silva, 21, tio da vítima, tentou matar Raimundo com a mesma arma utilizada no crime. Ele foi autuado por tentativa de homicídio.

De acordo com o delegado Mauro Duarte de Araújo, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Raimundo foi até o local para matar um homem identificado até o momento como ‘Ricardo’, que supostamente teria estuprado sua filha de 15 anos há duas semanas atrás.

“No dia do crime, na área externa da residência de Francildo, o infrator se aproximou de um rapaz conhecido como Thiago e encostou o cano de uma espingarda calibre 16 no queixo dele, perguntando do mesmo onde estava o irmão, de nome Ricardo.

Ainda de acordo com Mauro Duarte, diante daquela situação, Francildo e Francisco tentaram impedir Raimundo Nonato e o jovem, de nome Ricardo, conseguiu fugir da mira da arma. Na ocasião, o infrator disparou um tiro ferindo o próprio sobrinho, Francildo, que morreu minutos depois.

“Quando Raimundo tentava recarregar a espingarda, Francisco, que é cunhado de Raimundo, conseguiu tomá-la do infrator. O cunhado desferiu um tiro que atingiu o peito de Raimundo, que mesmo ferido, fugiu para a mata e foi socorrido por pescadores e preso pela polícia”, disse a autoridade policial.

Em depoimento à polícia, Raimundo confessou o crime e relatou o motivo pelo qual estava no local. Thiago e Ricardo ainda não foram localizados para esclarecer o ocorrido. O infrator está internado no Hospital Regional de Coari sem perigo de morte. Ele foi autuado em flagrante pelo crime do homicídio de Francildo. Após receber alta médica, será recolhido para Unidade Prisional de Coari.

Após procedimentos cabíveis na DIP de Coari, Francisco da Silva foi ouvido e autuado em flagrante por tentativa de homicídio de Raimundo Nonato e, em seguida, encaminhado também para o presídio de Coari, onde ficará à disposição da justiça.

