Briga entre vizinhos acaba em morte a facadas na Zona Oeste

O marítimo Fernando Alves de Moraes, de 42 anos, morreu com duas facadas, os golpes atingiram o pescoço e o peito da vítima. O crime aconteceu por volta das 4h deste domingo (12), na rua Praia do Náutico, comunidade Parque Rio Solimões, bairro Tarumã, Zona Oeste.

De acordo com a irmã de Fernando, uma dona de casa de 33 anos que preferiu não ter o nome divulgado, dois vizinhos, identificados apenas como Luiz e Atila, que bebiam com a família na casa de um terceiro irmão, se desentenderam com Fernando por causa do sumiço de um celular e iniciaram uma discussão no local.

“O Luiz estava acusando nossa outra irmã de ter roubado o celular dele, depois de bater boca com ela, ele foi embora. Quando o Fernando ficou sabendo dessa situação, foi tirar satisfação com o Luiz, iniciaram outro bate-boca e começaram a brigar, foi quando o Átila segurou meu irmão e o Luiz deu as facas nele. E depois os dois fugiram correndo”, informou a dona de casa.

Fernando ainda foi socorrido pelos familiares e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, mas morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares registram Boletim de Ocorrência (B.O) no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outros homicídios

No último sábado (11) mais três pessoas foram assassinadas, duas vítimas de arma branca e uma de arma de fogo.

O ajudante de pedreiro Gledson Felisberto Amorim, 22 anos, foi morto a facadas. O crime ocorreu por volta das 16h, na rua Belterra, bairro Nova Esperança, Zona Oeste. A vítima chegou a ser levada ao SPA do Alvorada, mas morreu a caminho da unidade de saúde. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por volta das 4h da madrugada de sábado, o desempregado Wellerson Souza da Silva, 21 anos, também foi vítima de arma branca. O caso aconteceu na rua Afonso Pena, bairro Correnteza, em Manacapuru. Wellerson, foi levado ao Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu e morreu na unidade médica após receber os primeiros atendimentos.

Vitima de arma de fogo, o mototaxista Antônio Roberto Vieira da Costa, 42 anos, morreu por volta das 17h de sábado (11) ainda no local do crime, na rua Guatemala, bairro Parque das Nações, na Zona Norte de Manaus.

Todos os casos serão investigados pela DEHS.

