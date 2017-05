Briga em bar acaba com perna quase amputada por terçado na Zona Leste

Um homem identificado como Marcos Ferreira da Silva, de 19 anos, foi atingido com um golpe de terçado na panturrilha da perna direita, na noite dessa terça-feira (16), por volta das 22h45, durante uma discussão em um bar, no ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da guarita do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, Marcos estava em um bar, provavelmente consumindo bebidas alcoólicas quando teria iniciado uma discussão com uma outra pessoa, que não foi identificada.

Durante a discussão, o suspeito pegou um terçado e desferiu um golpe na perna de Marcos. O homem foi socorrido por populares e levado para o HPS Platão Araújo, onde está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda conforme a PM, provavelmente, o homem terá a perna amputada, pois o corte foi muito profundo. “O corte foi bastante profundo. Acredito que ele terá a perna amputada”, contou o policial, que preferiu não ter o nome divulgado.

Mara Magalhães

EM TEMPO