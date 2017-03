Bridgestone lança modelo de pneu conceitual com inovação

Apresentado no veículo Chrysler Portal, o pneu da companhia norte-americana foi redesenhado para incorporar as novas tecnologias voltadas à direção autônoma, a fim de atender as dinâmicas das novas gerações de motoristas, mais exigentes e muito mais conectados.

A Bridgestone Americas anunciou nesta semana o desenvolvimento de um modelo de pneu conceitual de última geração, apresentado no novo veículo Chrysler Portal. O automóvel representa um olhar do futuro para o transporte familiar pretendido para as próximas gerações.

O pneu conceitual da Bridgestone foi projetado especificamente para se integrar com perfeição ao design do Portal, incorporando diversos elementos de design do veículo em sua lateral e na banda de rodagem.

À medida que os automóveis incorporam tecnologias para atender a estilos de vida dinâmicos e sempre conectados, os pneus também estão sendo redesenhados.

Os engenheiros de pneus da Bridgestone vêm desenvolvendo tecnologias inovadoras para atender às novas necessidades dos motoristas e fabricantes de automóveis, permitindo o monitoramento em tempo real das condições meteorológicas e da pista, um melhor desempenho e uma redução no consumo de combustível.

“A tecnologia está revolucionando rapidamente o setor automotivo, e as inovações em pneus têm um papel fundamental nesse processo”, afirma o presidente de equipamentos originais das divisões de vendas de pneus para o consumidor nos EUA e Canadá da Bridgestone Americas Tire Operations, Mike Martini.

Segundo ele, os pneus têm um impacto importante sobre a performance de um veículo. Martine observa que as suas características são fundamentais para proporcionar o desempenho desejado pelos fabricantes de automóveis e atender às necessidades e expectativas da próxima geração de motoristas.

À medida que os carros autônomos oferecem aos motoristas a oportunidade de estar sempre conectados, a Bridgestone busca inovar com foco na eficiência, performance e segurança. A companhia diz que está à frente do desenvolvimento e da implementação de tecnologias de pneus que consigam determinar as condições superficiais da pista com base no conceito de Sensoriamento de Informações da Área de Contato (Cais, do inglês Contact Area Information Sensing).

A nova tecnologia utiliza a área de contato do pneu para analisar as mudanças nas condições da pista e compartilha as informações com o motorista, dando mais segurança ao volante. A marca também está à frente do desenvolvimento de uma tecnologia de pneus que permite o consumo eficiente de combustível, ajudando os fabricantes de automóveis a cumprir com os padrões de Economia de Combustível Média Corporativa (Cafe, do inglês Corporate Average Fuel Economy).

O Chrysler Portal, com pneus conceituais para direção autônoma, foi apresentado no CES 2017 em Las Vegas e esteve em exibição no North American International Auto Show em Detroit, nos EUA.

EM TEMPO