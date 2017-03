BRF diz que nunca vendeu carne podre e que nunca foi acusada disso

Investigada na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, a BRF afirmou nesta segunda-feira (20) que “nunca comercializou carne podre e nem nunca foi acusada disso”.

Segundo o comunicado divulgado pela companhia no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “as menções a produtos fora de especificação, no âmbito da Operação, dizem respeito a outras empresas, como pode ser comprovado no material divulgado pela Polícia Federal”.

Ainda conforme a nota, a empresa “manifesta seu apoio à fiscalização do setor e ao direito de informação da sociedade com base em fatos, sem generalizações que podem prejudicar a reputação de empresas idôneas e gerar alarme desnecessário na população”.

A empresa diz ainda que, ao ser informada da Operação Carne Fraca, tomou imediatamente as medidas necessárias para a apuração dos fatos. “A BRF não tolera qualquer desvio de seu manual da transparência e da legislação e regulamentação brasileiras e dos países em que atua”.

Folhapress