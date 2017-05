Breves Cenas de Teatro chega a oitava edição em junho

Um dos principais festivais de cenas curtas do País, o Festival Breves Cenas de Teatro chega a oitava edição, sem interrupções em sua realização, neste mês de junho. Ao todo, 11 montagens foram selecionadas para a programação que será realizada de 8 a 11 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas – com exceção de domingo (11) que será às 19h. A entrada é gratuita.

Com o mesmo formato que o consagrou, com cenas de no mínimo de quatro minutos e 49 segundos e, no máximo, de 15 minutos e um segundo, conforme regulamento, o Breves Cenas traz para o público amazonense montagens de vários estados brasileiros que transitam em diversas linguagens, entre elas palhaço (clown), comédia, drama, performance, tragicomédia, teatro do absurdo entre outros. “Colocamos em cena um instigante reflexo do panorama cultural/artístico da cena teatral contemporânea, em diversas linguagens e manifestações artísticas de alcance local e nacional”, ressalta o diretor geral, Dyego Monnzaho.

Para esta mostra competitiva, o Breves Cenas recebeu mais de 100 inscritos de todas as regiões do País. Durante o processo de seleção foram considerados critérios como diversidade da obra, valores estéticos e artísticos; a representatividade do objeto de arte em questão, somada a sua originalidade, riqueza de linguagem, valorização da pesquisa; e o seu potencial diálogo estético travado com o público e artistas. “Nesta programação temos um intenso reflexo do panorama teatral brasileiro, representados por diversos grupos, companhias e artistas independentes de diversas capitais brasileiras, entre elas Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e outros”, destaca Dyego Monnzaho.

Com lotação máxima em todas as edições, o festival tem um público cativo entre 4 a 5 mil pessoas por edição somente na mostra competitiva, realizada no Teatro Amazonas. “Ainda contamos com a programação paralela que promove intercâmbio artístico-educacional entre artistas locais e de outro estado com o público e estudantes de artes”, ressalta o diretor geral.

Programação

08/06/2017 (Quinta-feira)

Abertura

“Separação de dois esposos” -CIA Um de nós (AM)

“Tchekhov em solo: Malefícios do tabaco – Trupe Andarilhos (RJ)

“A excêntrica família de clowns” – CIA de teatro Língua de Trapo (AM)

09/06/2017 (Sexta-feira)

“As Lavadeiras” – CIA 3 Entradas (SP)

“Recolon” – Leonardo Scantelruy (AM)

“Empoeiradas” – Casa 407 Coletivo de Teatro (RJ)

“Grande Edgard” – Grupo Zona II (CE)

10/09/2017 (Sábado)

“Last Dance” -Este Coletivo (MG)

“De Encontro” – Grupo Criatê Arte e Produção (AM)

“Macacos” – CIA do Sal (SP)

“Matador de Santa” – Carranca Coletivo (RJ)

11/06/2017 (Domingo)

Premiação e shows

Convidados

Com informações da assessoria