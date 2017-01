‘Brechó das Vaidosas’ oferece mais de 500 peças com valores a partir de R$ 2

Tem muita gente abrindo mão de fazer compras em dezembro para esperar os bons preços do primeiro mês do ano. Os descontos são bem atrativos. Uma ótima oportunidade para quem quer renovar o seu guarda-roupa. E foi visando isso que neste sábado (7), a partir das 8h, acontece a primeira edição do ‘Brechó das Vaidosas’. O evento será realizado no Centro Desportivo do Aleixo e contará com mais de 500 peças, com preços variantes entre R$2 e R$40, e uma área gourmet.

A ideia, segundo um dos organizadores do evento, é que essa é uma oportunidade para aqueles que deixam para comprar apenas em janeiro, quando os preços caem.

“As pessoas tem mudado os seus hábitos quando o assunto é compras em fim de ano. Elas têm sido mais seletivas e rigorosas quando compram e tem deixado para comprar em outras épocas também, pois sabem que os preços caem e ficam mais em conta”, destacou o jornalista Alírio Lucas.

Ainda segundo ele, os clientes que forem ao brechó poderão adquirir peças em bom estado de conversação em um ambiente com mais de 500 opções, entre novos e usados, e poderão degustar de uma área gourmet, que terá participação da brigaderia “Maria Chocolates”, “Barraca Total Flex”, “Doces Feitiços”, a foodbike do “Olha Já Dindin”, entre outros.

O brechó vai ocorrer das 8h até às 16h, no Centro Desportivo do Aleixo, localizado na Alameda São Vicente, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (92) 98134-3872.

Com informações da assessoria