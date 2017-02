Brasileiros querem abandonar redes sociais, mas ‘memória digital’ segura o público

Nos últimos anos, o brasileiro cada vez mais tem se conectado à internet e utilizado as redes sociais para se conectar com várias pessoas de diversos lugares. Ainda assim, uma pesquisa realizada pela Kaspersky Lab mostrou que 73% da população já considerou a possibilidade de abandonar as mídias sociais como Facebook e Instagram. A proporção é de quase três brasileiros em quatro que tem essa insatisfação.

O estudo, realizado com 4.831 usuários, sendo 887 brasileiros, mostra que por volta de 37% dos participantes disseram acreditar que estão perdendo tempo nas redes sociais, porém eles continuam porque poderiam se distanciar das pessoas ou perder as lembranças postadas.

Aproximadamente 68% dos brasileiros acreditam que perderiam contato com seus amigos se saíssem das redes sociais. Enquanto 21% têm medo de perder as memórias digitais, como fotos e postagens.

Outras pesquisas da Kasperky Lab já apontaram também a tendência das pessoas em utilizar os meios digitais como repositório externo de memórias, assim como a mania de conferir as conversas e atualizações das redes sociais em seus celulares.

Opiniões

Sobre os motivos que levam as pessoas a pensar em excluir a conta do Facebook, os usuários contam que são a perda de tempo, informações falsas e falta de respeito a opiniões contrárias. Os internautas defendem que continuam por motivos de trabalho, informação e relacionamento.

O contador Pedro Carvalho Leal, 27, está entre as pessoas que já pensou em abandonar a rede social. Mas ele alega que um dos principais motivos para continuar na rede é o networking.

“É um massacre, uma chuva de mentiras e falsas informações. Eu tive que tirar um tempo para filtrar e conseguir usar. Continuo porque ainda é uma boa rede para se manter contato e se bem filtrada para informações também”, explicou.

De acordo com a advogada Sílvia Anthony, 28, o principal motivo para continuar utilizando as redes sociais é atualização de notícias.

“Já pensei por várias vezes em largar e até desinstalei os aplicativos do celular porque é perda de tempo. Ainda assim não excluí a conta porque algumas notícias são importantes para me deixar atualizada já que sigo um monte de grupo de estudo e portais”, ressaltou, enfatizando também a possibilidade de se aproximar de pessoas que, por um motivo ou outro, moram longe. “Por ser concurseira, quase não tenho vida social e é, também, uma forma de interagir”, completou.

Já o professor de inglês Flávio Cardoso, 29, contou que excluiu a conta do Facebook, mas utiliza ainda o Instagram. A troca foi motivada pela diferente forma na abordagem do conteúdo. “No Facebook é muita informação, muita gente, muito problema”, resmungou.

A médica Morgana Miller, 28, explicou que desativou, temporariamente, por falta de autocontrole, mas voltou porque considera que o ambiente virtual não deixa de ser um canal que mantém as pessoas informadas sobre a cidade e mundo.

“Perdia muito tempo vendo vídeos, notícias, novidades de amigos enquanto poderia estar estudando ou algo do gênero. E não largo pelo mesmo motivo. Como não vejo TV, o Facebook é um meio de comunicação que me coloca a par das notícias e nos mantém próximo de amigos que não temos contato no nosso cotidiano”, disse a médica, destacando que, atualmente, consegue administrar melhor o tempo que gasta nas redes sociais.

Manoela Moura

EM TEMPO