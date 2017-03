Brasileiro gasta quase 62% a mais em viagem ao exterior em fevereiro

Os gastos dos brasileiros com viagens internacionais voltaram ser influenciados positivamente pelo câmbio mais favorável e somaram US$ 1,36 bilhão no mês passado, um crescimento de 61,7% na comparação com o mesmo mês de 2016, divulgou nesta sexta-feira (24) o Banco Central.

No acumulado do ano, os gastos com viagens ao exterior já somam US$ 2,9 bilhões, segundo o BC, um montante 74,8% maior do que o mesmo período do ano passado.

Já as despesas dos estrangeiros com viagens no Brasil somaram US$ 535 milhões em fevereiro, o que fez a conta de transações correntes para viagens ter um deficit de US$ 824 milhões no mês passado, resultado negativo muito superior aos US$ 242 milhões de fevereiro de 2016.

O resultado foi um dos pontos que contribuiu para que o deficit nas transações do Brasil com o exterior somasse US$ 935 milhões em fevereiro, um valor 51% menor do que o registrado no mesmo mês de 2016, segundo os dados do BC.

As exportações voltaram a superar as importações, o que amenizou o tamanho do resultado negativo no mês passado. As compras de outros países somaram US$ 15,4 bilhões em fevereiro, enquanto as exportações somaram US$ 11 bilhões, o que fez a balança comercial ser positiva em US$ 6,8 bilhões.

O investimento direto estrangeiro no Brasil somou US$ 5,3 bilhões no mês passado, uma queda de 10,3% na comparação com fevereiro do ano passado.

Maeli Prado

Folhapress