Brasileiras estreiam com vitória no vôlei sentado

Com um ginásio lotado e muito apoio por parte da torcida, as meninas do Brasil levaram um pouco mais de uma hora para derrotar o Canadá. Com parciais de 25×7, 25×12 e 25×14, as brasileiras não tiveram dificuldades em demonstrar o porquê de serem umas das favoritas ao ouro.

Apesar o jogo ter sido fácil, a líbero Duda disse que não faltou respeito ao adversário. “A gente já conhecia o time, já tinha jogado com elas há algum tempo. A gente sabia que não seria difícil, mas não entramos já contando com a vitória, a gente fez o nosso melhor”, disse após a partida.

Para a atacante brasileira Suellen Dellangelica Lima, os próximos jogos serão mais complicados. “Os próximos adversários vão exigir mais da gente. Mas acho que foi ótimo pra tirar esta ‘nhaca’ de estreia”. Para ela o jogo foi positivo em todos os pontos: “todo mundo pode jogar, todo mundo pode tirar esta ansiedade, até as meninas mais novas”.

A jogadora Janaina Pettit Cunha terminou a partida está pensando nos próximos jogos. “A próxima partida é contra a Ucrânia, que foi medalha de bronze nas últimas paralímpiadas. A gente venceu elas na China [no Torneio Internacional de Vôlei Sentado]”.

Janaina está confiante na seleção. “O nosso pensamento agora é ganhar todas as partidas da nossa chave, até chegar à semi-final e à final”, disse.

No domingo o Brasil enfrenta a Ucrânia às 20h30 no pavilhão 6 do Rio Centro.

