Brasileirão de futebol virtual final tem nesta quinta-feira

O e-Brasileirão, primeiro campeonato de game de futebol chancelado pela CBF, chegou à fase final. Ele será realizada nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro.

Os 20 times serão divididos em quatro grupos, com cinco times cada um. Os representantes das equipes com maior número de inscritos são considerados cabeças de chave: Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Os outros integrantes das chaves sairão de um sorteio a ser realizado antes do campeonato.

Depois dos duelos dentro dos grupos, os líderes vão às semifinais, com jogos de ida e volta. O vencedores chegarão à final, também em duas partidas. O campeão do e-Brasileirão 2016, o primeiro oficial da história, receberá o troféu na Cerimônia de Encerramento do Brasileirão.

Eram 9.627 participantes na primeira fase. Restaram 20 finalistas, que estarão no Rio de Janeiro para a etapa decisiva do e-Brasileirão. Campeão depois de três fases

Com informações da CBF