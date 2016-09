Brasileira Edneusa Dorta ganha bronze no feminino da maratona T12

Na manhã deste domingo (18), foram disputadas três das cinco provas da maratona dos Jogos Paralímpicos fo Rio de Janeiro. E o Brasil conquistou uma medalha, que veio na categoria T12 (para deficientes visuais), Edneusa de Jesus Santos Dorta ficou em 3º lugar e ganhou um bronze. Ela completou os 42km da prova em 3h18min38s.

Edneusa ficou a 16min55s da vencedora da prova, a espanhola Elena Congost, que completou a prova em 3h01min43s. Em segundo lugar, ficou a japonesa Misato Michishita com o tempo de 3h06min52s. Ao todo, sete corredoras disputaram a prova. Dessas, cinco chegaram até o final.

Essa foi a primeira medalha da carreira de Edneusa, que disputa a sua primeira Paralimpíada da carreira. De acordo com informações do CPB, ela possou baixa visão desde o nascimento decorrente de uma rubéola que sua mãe teve durante a gravidez. Até os 24 anos, ela competia no atletismo tradicional. Depois de um tempo parada, ela foi para o atletismo paralímpico em 2012.

Chinês e marroquino vencem no masculino

Também na categoria T12, o marroquino Amin El Chentouf venceu entre os homens. Ele fez o tempo de 2h32min17s. Em segundo lugar, ficou o espanhol Alberto Suarez Laso, com 2h33min11s, e, em terceiro, o japonês Masashiro Okamura, com 2h33min59s. Não houve brasileiros nesta prova.

Outra prova que aconteceu na manhã deste domingo foi a maratona da categoria T58 (disputada por atletas com alguma amputação). Nela, Li Chaoyan, da China, venceu com o tempo de 2h33min35s. O espanhol Adberrahman Ait Khamouch ganhou a prata com o tempo de 2h37min01s. O bronze ficou com o português Manuel Mendes, com 2h49min57s. O brasileiro Alex Douglas Silva não conseguiu completar a prova.

Às 12h30, serão disputadas as últimas provas da maratona. Na categoria T54 (para atletas com cadeira de rodas) masculino e feminino. O Brasil está representado nas mulheres com Maria de Fátima Chaves e Aline Rocha.

Por Agência Brasil