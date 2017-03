Brasil vence Uruguai por 4 a 1

A seleção brasileira não se intimidou com o estádio Centenário lotado e venceu o Uruguai por 4 a 1, nesta quinta-feira (23), pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

O destaque foi o volante Paulinho, que marcou três gols e saiu muito celebrado pelos companheiros de equipe. Neymar fez o outro, de cobertura. Cavani balançou a rede para os uruguaios.

O resultado deixa a seleção brasileira muito próxima da classificação para a próxima Copa do Mundo, em 2018, na Rússia. O time de Tite foi aos 30 pontos e abriu 7 pontos para o vice-líder Uruguai. Para o Equador, quinto colocado, são 10 pontos -os quatro primeiros garantem vaga direta, e o quinto vai para uma repescagem. Ainda faltam cinco rodadas e 15 pontos em jogo.

Além de se aproximar do Mundial, o Brasil conseguiu algo que nenhum time ainda havia feito: vencer o Uruguai em sua casa. Foram sete jogos e sete vitórias.

O jogo

A primeira boa chance do jogo começou dos pés de Neymar. Aos 4 min do primeiro tempo, o atacante tocou para Philippe Coutinho na direita. O meia cruzou rasteiro em direção a Roberto Firmino, mas o jogador do Liverpool furou.

O erro brasileiro custou caro. Cinco minutos depois, o lateral Marcelo recuou a bola para o goleiro Alisson com o peito, mas o toque saiu fraco e Cavani se adiantou para interromper o passe. Para parar o atacante, Alisson fez pênalti. O próprio Cavani cobrou e abriu o placar.

Com a vantagem no placar, os uruguaios se fecharam na defesa, o que dificultou a entrada na área. A saída encontrada pela seleção foi o chute de longa distância. E funcionou. Aos 18 min, o volante Paulinho conduziu a bola na intermediária e chutou forte, no ângulo de Martin Silva, para empatar.

Após o gol, o Brasil dominou a primeira etapa e teve as melhores chances. O gol da virada, porém, veio somente no segundo tempo. Aos 7 min, Firmino recebeu na entrada da área, girou e chutou rasteiro. Martín Silva espalmou, e Paulinho aproveitou o rebote para balançar a rede pela segunda vez.

A seleção brasileira não se contentou com os dois gols e foi em busca do terceiro. Aos 29 min ele veio, e em um bonito lance. Miranda deu um chutão para o ataque, Neymar ganhou na velocidade do marcador e ficou cara a cara com o goleiro Martin Silva. Com frieza, Neymar deu um toque sútil de cobertura.

Paulinho fechou o placar, aos 47 min. O volante aproveitou cruzamento e escorou de peito para ampliar e fechar o resultado.

Uruguai

Martín Silva; Maxi Pereira, Coates, Godín e Gastón Silva; Carlos Sánchez (Abel Hernández), Vecino, Arévalo Rios e Cristian Rodríguez; Rolan (Stuani) e Cavani. T.: Óscar Tabárez

Brasil

Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Coutinho (Willian), Paulinho, Renato Augusto (Fernandinho) e Neymar; Roberto Firmino (Diego Souza). T.: Tite.

Estádio: Centenário, em Montevidéu

Árbitro: Patrício Loustau (Argentina)

Cartões amarelos: Maxi Pereira, Coates, Godín, Casemiro, Marcelo, Dani Alves

Gols: Cavani, aos 9min, Paulinho, aos 18min do primeiro tempo, e Paulinho, aos 7min, Neymar, aos 29min, e Paulinho, aos 47min do segundo tempo

FolhaPress