Brasil vence Itália por 3 a 1 e fecha primeira fase como líder

Na terceira e última rodada da Copa Caixa Internacional de Futebol Feminino, Brasil e Itália se enfrentaram na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Amazônia, em espécie de prévia da final, já que as equipes duelarão pelo título da competição no próximo domingo (18).

Mesmo com cinco titulares poupadas, o time canarinho venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Andressinha, Elise contra e Debinha para o Brasil. Parisi descontou para as europeias.

O Brasil saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo. A artilheira do torneio Bia trabalhou como garçom. Pela esquerda ela passou por duas oponentes e foi à linha de fundo, cruzou na cabeça de Andressinha, que livre de marcação testou no canto direito da goleira Alessia: 1 a 0.

Aos 45, a zagueira brasileira Bruna Benites derrubou dentro da área a atacante italiana Bonansea. Aos 46, Parisi cobrou no canto direito de Bárbara, que pulou no lado oposto e não achou nada: 1 a 1.

Após muitas tentativas de gols esbarradas na zaga da Azurra, o time canarinho passou novamente à frente do placar aos 30. Pelo seu setor a lateral-direita Fabiana passou pelo time rival e foi à linha de fundo, chutou forte rasteiro cruzado, a defensora Elisa tentou cortar, mas marcou contra: 2 a 1.

Controlando a partida e sem deixar espaços ao time europeu, o Brasil por pouco não chegou ao terceiro gol aos 35. Andressinha cortou a zagueira Giorgia e tocou para Tamires, que mandou chute forte, a goleira italiana realizou uma grande defesa.

O Brasil sacramentou o adversário aos 45. Taissa enfiou bola pelo centro, a atacante Debinha ganhou na velocidade de duas zagueiros e tocou na saída da goleira: 3 a 1.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (18), na final do torneio, na Arena da Amazônia.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO