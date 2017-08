Brasil vence EUA por 3 sets a 2 em Manaus

Amistoso internacional serviu de preparação para Copa dos Campeões que ocorre em setembro, no Japão – Fotos: Michael Dantas

Uma festa inesquecível para os amantes do voleibol masculino brasileiro. Na calorenta noite desta terça-feira (15), diante mais de 12 mil pagantes, com direito a “ôla”, o Brasil venceu por 3 sets a 2 a forte seleção dos Estados Unidos no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (antiga Arena Amadeu Teixeira). Com parciais de 25/22; 19/25; 25/11; 16/25 e 15/8.

O confronto foi o segundo dos amistosos contra os norte-americanos. No último domingo (13), o time brasileiro já havia vencido os rivais por 3 sets a 0. Ambas equipes mantêm preparação para Copa dos Campeões, que ocorre em setembro, no Japão.

Dirigido pelo técnico Renan Dal Zotto, o Brasil entrou em quadra no primeiro set com Lucarelli, Rafael Araújo, Maurício Borges, Thales (líbero), Renan e Otávio. Os norte-americanos iniciaram com: Patch, Defalco, Brinkley (líbero), Jaeschke e Jendryk.

O primeiro set de partida começou equilibrado, pois ambas equipes chegaram a estar empatadas em 5 a 5. O Brasil com os arremates certeiros de Lucarrelli conseguia vencer o bloqueio norte-americano; 11 a 10. Mas o time canarinho não conseguiu passar à frente do rival por mais de dois pontos no primeiro set.

Em um piscar de olhos, o time dos EUA conseguiu virar o placar. Com bolas explosivas do grandalhão Defalco. Renan conseguiu colocar o Brasil em vantagem novamente. O forte calor amazonense mostrou afetar ambas equipes. Porém, o selecionado verde e amarelo se saiu melhor e matou o primeiro set por meio de um corte de rede do ponteiro Lucarelli: 25 a 22.

Ginásio Poliesportivo do Amazonas recebeu 12 mil pagantes, que viram de perto os astros do time verde e amarelo

No segundo set, o Brasil caiu de rendimento e os EUA chegavam com perigo e conseguiam colocar a bola na quadra canarinho, graças ao grandalhão americano Patch, que estava inspirado. O ponteiro Christenson deixou sua marca seis vezes no set e ajudou os EUA fechar o placar do segundo set por 25 a 19.

Lucarelli e Renan destruíram a retaguarda norte-americana no terceiro set. Foi a etapa da partida que o Brasil mais manteve domínio e desequilíbrio. Com direito a ace de Maurício, o time verde e amarelo chegou a estar vencendo por 24 a 10. Sendo a maior diferença da noite. No set point, o Brasil venceu por 25 a 11 após erro de saque adversário.

Quando parecia que o Brasil encaminharia a vitória, o time norte-americano reagiu. Foi o momento que brilhou a estrela do atacante Smith. Somou seis pontos para os rivais, que venceram o quarto set por 25 a 16 e forçaram o tie-break.

No quinto set, a torcida brasileira ainda recebeu um susto. Com cortes cruciais de Smith e Parch, os rivais chegaram a abrir três pontos de vantagem, fazendo 4 a 1. Foi quando brilhou a estrela do medalhista olímpico Maurício Souza, que com um ace venenoso colocou o Brasil em vantagem: 5 a 4. O time permaneceu concentrado e fechou em 15 a 8.

Ambas equipes mantêm preparação para Copa dos Campeões

Agradecimento

O maior pontuador da partida com 18 pontos somados, o central Isac afirmou que a torcida retribuiu com o carinho com os jogadores. Ele exaltou o povo manauense durante inúmeros pedidos de autógrafos na saída de quadra. “É uma energia contagiante e diferente. O povo de Manaus está de parabéns pelo apoio e calor dedicado aos atletas, de todas as cidades que jogamos, aqui foi surpreendente. Tenho certeza de que todos os atletas que passarem por aqui jamais se esquecerão do calor das pessoas”, disse Isac.

