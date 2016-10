Brasil tem 49 produtos com certificação de origem, diz IBGE

O Brasil tem 49 produtos com certificação com Indicação de Procedência ou Denominação de Origem. São itens produzidos em uma região geográfica específica do país, que são certificados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), a pedido de associações, sindicatos e cooperativas de produtores locais. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o caso dos vinhos tintos, brancos e espumantes produzidos no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que foram os primeiros a receber certificação com Indicação de Procedência no país, em 2002. Isso significa que apenas os vinhos produzidos nessa região gaúcha podem ostentar o título de vinho do Vale dos Vinhedos.

O caso mais recente de certificação foi o café verde, torrado e moído da Região de Pinhal, em São Paulo, em 19 de julho de 2016.

Entre os produtos certificados no país estão o vinho, café, carne, cachaça, uva, camarão, cajuína, calçados, queijo e até serviços de tecnologia de informação. Vinte estados têm produtos regionais com certificação. O Rio Grande do Sul lidera o ranking com dez produtos, seguido por Minas Gerais, com oito.

Vitor Abdala

Agência Brasil