Brasil sofre 1ª derrota com Tite na estreia de Sampaoli na Argentina

Foi a primeira derrota de Tite em quase um ano à frente da seleção brasileira

Em amistoso realizado na Austrália nesta sexta-feira (9), o Brasil acertou duas bolas na trave no segundo tempo, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0 da Argentina, agora comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Tite viu seu primeiro revés no comando da seleção brasileira após nove partidas (oito pelas Eliminatórias e um amistoso).

O Brasil foi para os vestiários com a desvantagem no placar após um gol de Mercado. Apesar disso, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. A Argentina teve maior posse de bola, mas a seleção comandada pelo técnico Tite adiantou a marcação e pressionou a saída de bola dos adversários.

Tite fez algumas mudanças e o Brasil encontrou espaço pelo meio e ficou mais agressivo no segundo tempo. Gabriel Jesus e Willian carimbaram duas bolas na trave na etapa complementar, mas não conseguiram evitar a derrota.

