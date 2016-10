Brasil sobe para 3º no ranking da Fifa; Argentina mantém liderança

A seleção brasileira está em alta no ranking da Fifa. Nesta quinta-feira (20), a entidade divulgou a nova classificação e a equipe comandada por Tite aparece na terceira posição, atrás apenas da líder Argentina e da Alemanha.

Na relação anterior, divulgada em setembro, o Brasil estava em quarto lugar, com 1.323 pontos. As vitórias sobre Bolívia e Venezuela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ajudaram a seleção a ganhar um lugar entre os três primeiros do ranking da Fifa.

A Argentina, que perdeu para o Paraguai e empatou com o Peru em seus últimos compromissos, manteve a liderança. Apesar dos tropeços, a seleção dirigida por Bauza está com 1.621 pontos. A Alemanha, que subiu uma posição em relação ao ranking anterior, vem em segundo com 1.465.

Já a Bélgica deixou o top 3 pela primeira vez desde março de 2015. Apesar das goleadas sobre Bósnia (4 a 0) e Gibraltar (6 a 0), a seleção caiu da segunda para a quarta posição. A Espanha volta a integrar o grupo dos dez primeiros.

Ranking Fifa:

1. Argentina – 1.621 pontos

2. Alemanha – 1.465

3. Brasil – 1.410

4. Bélgica – 1.382

5. Colômbia – 1.361

6. Chile – 1.273

7. França – 1.271

8. Portugal – 1.231

9. Uruguai – 1.175

10. Espanha – 1.168

Por Folhapress