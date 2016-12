Brasil poupará cinco titulares contra a Itália

O Brasil segue em busca do heptacampeonato do Copa Caixa Internacional de futebol feminino e para isso, encara, pela terceira rodada da competição, a Itália, às 20h15 desta quarta-feira (14), na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus. O time verde e amarelo é líder do certame com seis pontos e dez gols de saldo, e tem a atacante Bia, que é a artilheira do torneio com quatro gols. A Itália somou seis pontos e seis gols de saldo. Caso a partida acabe empatada, o Brasil terminará na ponta da tabela.

No confronto dos lanternas, Costa Rica e Rússia farão a partida preliminar da rodada dupla, com início para as 17h30. Ambas as representações farão a disputa do terceiro lugar no próximo domingo (18), jogo que fará abertura para grande final entre Brasil e Itália.

Treino

Após o treino ocorrido na tarde de ontem (13), o último antes do embate diante da Azurra, a comandante canarinha Emily Lima confirmou que poupará cinco jogadoras titulares.

“Houve uma reunião com nossos fisiologistas e preparadores físicos. Pouparemos algumas atletas que atuaram os 90 minutos dos dois primeiros jogos. Isso não tem como não acontecer, vamos reservar nosso material humano para a grande decisão. Eu cheguei a elas e disse que poderia trocar as 11, porque confio nelas, mas no futebol moderno que se vive hoje não funciona mexer de maneira brusca no time. Nós, da comissão técnica, não podemos nos esconder atrás do resultado e achar que está tudo bem. Precisamos colocar nossas jogadoras para atuar”, frisou a técnica.

A treinadora desviou da imprensa quando indagada sobre mudanças no time titular, mas, pelo que se viu no treinamento, as modificações realizadas no time titular que treinou de camisa preta foram da zagueira Rafaelle pela suplente Mônica, lateral-esquerda Tamires que deu lugar a Camila, na cabeça de área Thaisa cedeu espaço para Francielle, no meio Gabi Zanotti foi trocada pela xará Gabi Nunes e no setor ofensivo Debinha que marcou dois gols no último confronto contra as russas saiu para entrada de Chu.

Trabalho de Emily é elogiado

Carrasco do Iranduba da Amazônia no último campeonato brasileiro feminino e uma das atletas mais novas convocadas pela técnica Emily Lima, a atacante Milene, do Rio Preto-SP, que completou aniversário de 20 anos ontem (13), afirma estar na expectativa em ser acionada para o duelo contra as italianas. A atleta que treinou entre as reservas, falou com a imprensa após o apronto no Zamith e elogiou o trabalho principiado pela treinadora.

“O trabalho que a professora tem feito é muito eficaz para nova geração do futebol feminino, pois nós jogadoras são exaltadas aqui dentro, ela nos dar oportunidade para mostrar o que podemos. Nos motiva e nos anima muito profissionalmente. Sempre estar dando oportunidades para as recém convocadas e até então jogadoras desconhecidas. Espero poder entrar e quem sabe render ao favor do time”, disse sorrindo a jogadora.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO