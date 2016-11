‘Brasil não é a Suécia que congelou gastos’, diz presidente da Amazon sobre PEC 55; confira entrevista

Crítico da PEC 55, que limita os gastos e os investimentos públicos para as próximas duas décadas no Brasil, o presidente da Associação Amazonense dos Magistrados (Amazon), Cássio Borges, alerta para os efeitos perigosos da medida que vai afetar diretamente a gestão pública e seus profissionais. No caso da categoria dos juízes, ele teme que a medida possa frear concursos públicos para suprir o déficit e, dessa forma, tornar a Justiça precária.

EM TEMPO – O senhor concorreu como um dos candidatos a vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados (AMB), na chapa encabeçada pelo juiz maranhense Gervásio Santos. Quais são as suas propostas para os magistrados do Amazonas?

Cássio Borges – O meu projeto não é pessoal e, sim, de grupo, tanto no Amazonas quanto no movimento associativista nacional. Em nenhum lugar do mundo existe uma taxa, um número de processos por juiz tão alta quanto no Brasil, e nós defendemos a dignidade da magistratura em qualquer lugar, de quem quer que seja. Entendemos que o Brasil vive uma crise econômica que é a maior dos últimos 25 anos, sabemos que não somos mal remunerados, sabemos que o ajuste fiscal é necessário, mas entendemos que o nosso papel é impedir que os magistrados e servidores públicos de outros segmentos paguem sozinhos a conta da crise.

EM TEMPO – Em mais de um ano à frente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon), qual seu balanço deste período?

CB – Eu assumi a função imbuído em conquistar alguns direitos para a magistratura do Amazonas, que já haviam sido conquistados em outros Estados. Esses direitos faziam com que o meu grupo entendesse que a magistratura do Amazonas é de conquistas tardias. Então, tudo o que foi conquistado aqui acontece depois de outros Estados ou do próprio Ministério Público do Estado (MPE). Conseguimos colocar em tramitação o projeto da redução de entrância para os juízes. Encaminhamos também a mudança na resolução das férias. Falamos com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) para que houvesse um aumento na parcela dos aposentados. Outra vitória nossa é que nós estamos com as contas em dia. A associação é superavitária e temos em caixa mais do que toda a arrecadação de dois meses, e estamos revitalizando a nossa sede social, sem descartar outros projetos para a entidade.

EM TEMPO – Semana passada, o presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli apresentou na Assembleia Legislativa do Estado um anteprojeto de lei para redução da diferença remuneratória de entrância e do valor de acumulação por varas ou comarcas pelos juízes, com o intuito de manter a isonomia com os demais juízes do Brasil. Que impacto poderia trazer para a categoria?

CB – Nós conquistamos e está em tramitação um dos projetos mais importantes da nossa gestão, que foi o encurtamento da diferença da entrância. Não significa um aumento salarial, até porque o tribunal negociou conosco, em contrapartida, a troca do valor pelo da acumulação. Nós conseguimos com isso não ganhar mais, mas deixar de ganhar menos. Nós éramos uma das três magistraturas do Brasil que ganhava menos que as demais e menos que os nossos colegas do MP. Isso tem impacto econômico e moral, do juiz não sentar ao lado do promotor, trabalhar tanto quanto ele e ganhar menos. Isso tem um impacto moral fortíssimo e foi uma questão de realização de uma gestão.

EM TEMPO – Como o senhor avalia a categoria dos magistrados no Amazonas? Há 141 juízes. É suficiente para atuar no Estado?

CB – Temos déficit de juiz no Amazonas. Há um concurso em andamento e o tribunal está fazendo alguns ajustes com a ajuda política da associação para que a gente possa, com isso, poder utilizar o funcionamento da Justiça. Tanto que há um projeto da associação de aumento de vagas para juiz, na capital, e aglomeração de comarcas no interior, para otimizar o serviço, aproveitando os juízes que estão entrando.

EM TEMPO – O Congresso Nacional está prestes a aprovar a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. Como a Amazon se posiciona a respeito?

CB – Somos contra! Quando falamos de insuficiência de juízes começamos a nos deparar com uma situação que é perigosa para toda a gestão pública, que é essa PEC. Se repetir nos Estados federados, sem ressalvas, corremos o risco de não podermos nomear nenhum juiz. A crítica que fazemos não é ajuste e, sim, a dose do remédio que está se adotando, porque o Brasil não é a Suécia, como imagina o ministro Henrique Meireles. A Suécia congelou os seus gastos, isso é verdade, mas daqui a 50 anos ela terá a mesma população. Nós ainda temos uma explosão demográfica e vamos ter uma situação daqui a 50 anos, que é a população mais velha, que demanda mais serviços públicos. Exemplos como saúde, previdência social, turismo, bem-estar social e psíquico dessas pessoas mais velhas. Se a gente congela gastos, comprometemos as gerações futuras, porque o brasileiro não vai deixar de nascer. Entendemos que a dose é amarga demais e nosso microcosmo, que é o Tribunal de Justiça do Amazonas, terá um reflexo evidente, que é a não nomeação de juízes, sem concursos, e comarcas paradas.

EM TEMPO – E por falar em comarcas, como a Amazon atua no interior do Estado?

CB – A associação saiu de Manaus e foi ao interior. Já visitamos Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri. Vamos até o fim da nossa gestão visitar mais 12 municípios. O primeiro intuito é levar ao colega do interior a mensagem de que ele não está só e que tem uma associação que está com ele. Segundo, é mostrar à sociedade a dificuldade que o juiz tem de trabalhar no interior em situações absolutamente adversas e precárias. O terceiro, é denunciar que está se reproduzindo uma lógica perversa que o Executivo vem fazendo há muitos anos, que é tratar o cidadão do interior como de segunda classe. Se eu tenho instalações melhores em Manaus e se esse padrão não se segue no interior, eu estou afetando a prestação jurisdicional e o acesso à Justiça, que é direito de todos. Eu estou simplesmente passando um recado para a sociedade que o interiorano tem menos direito de Justiça que o amazonense da capital, e nós não podemos concordar com isso. Por isso, o projeto é fazer um documentário sobre a situação dos fóruns do interior para esclarecer como trabalham os juízes e como é difícil prestar jurisdição para aquela gente. Nunca a associação fez isso e vamos lançar esse documentário para toda a sociedade do Amazonas.

EM TEMPO – No período eleitoral, a Amazon saiu em defesa das juízas Careen Rodrigues e Lídia Frota por terem sido acusadas pelos dois candidatos a prefeito, que disputavam o segundo turno, de demorarem em suas decisões. Como o senhor avalia esse fato?

CB – Isso é uma prova de que os magistrados do Estado têm, na sua associação, o seu porto seguro. Não permitimos que a equipe dos dois principais candidatos atacasse injustamente as juízas da propagada eleitoral. Uma curiosidade que o tema era o mesmo, e optamos, com a nossa assessoria de comunicação, que a nota seria a mesma, só trocando o nome, para que não pairasse nenhuma dúvida de que a associação tinha candidato.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO