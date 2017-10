Brasil mantém 2ª lugar de ranking da Fifa; cabeças de chave são confirmados

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (16) seu ranking mensal de seleções sem modificações no topo da lista. Com a Alemanha ainda líder, o Brasil aparece na segunda colocação depois da última rodada das Eliminatórias, quando empatou com Bolívia e venceu o Chile.

A lista servirá de base para o sorteio dos grupos da Copa, que será realizado no dia 1º de dezembro, e ratificou quais serão os sete cabeças de chave -além da Rússia-, que já eram conhecidos desde o fim da rodada das Eliminatórias.

Serão eles: Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. A Espanha, oitava colocada do ranking, ficou de fora.

Na briga pelo topo da lista, a seleção comandada por Tite chegou aos 1.619 pontos, 29 a mais do que a última atualização. Só que a Alemanha também somou pontos na rodada e manteve a liderança com 1.631.

A novidade da atualização é a presença do Peru no top-10. A seleção, que disputará a repescagem contra a Nova Zelândia em busca de uma vaga na Copa do Mundo, assumiu o décimo lugar, curiosamente uma posição atrás do Chile, que foi eliminado nas Eliminatórias.

Veja a pontuação dos dez primeiros colocados (os sete primeiros serão cabeças de chave na Copa)

1 – Alemanha – 1631

2 – Brasil – 1619

3 – Portugal – 1446

4 – Argentina – 1445

5 – Bélgica – 1333

6 – Polônia – 1323

7 – França – 1226

8 – Espanha – 1218

9 – Chile – 1173

10 -Peru – 1160

Folhapress

