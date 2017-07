Brasil jogará amistoso contra a Rússia em março do ano que vem

A seleção brasileira visitará a Rússia antes da próxima Copa do Mundo. Em março, a equipe do técnico Tite fará um amistoso contra a seleção local. A reportagem apurou que a realização do jogo já é certa, faltando apenas o acerto da data exata e do local da partida.

Por isso mesmo, o presidente da União Russa de Futebol e do Comitê Organizador da Copa, Vitaly Mutko, não quis entrar em detalhes do jogo.

“Jogaremos com o Brasil no que vem, estamos finalizando as negociações”, disse durante evento de lançamento do tour da taça da Copa do Mundo em Moscou.

Há possibilidade de a partida acontecer na capital russa ou então em alguma das outras seis cidades sedes que ainda não inauguraram suas arenas. São elas: Kaliningrado, Samara, Saransk, Volgogrado, Iekaterinburgo e Rostov-do-Don. A seleção brasileira seria a atração da abertura do estádio.

Em 27 de março, o Brasil enfrentará a Alemanha em Berlim no último dia da janela da data Fifa, que começa em 19 de março. O outro jogo será contra os russos.

Na partida, os atletas poderão ter o primeiro contato com o país, uma vez que a seleção não disputou a Copa das Confederações. As condições climáticas, entretanto, serão bem diferentes das da época do Mundial. Em Moscou, por exemplo, a temperatura média diária é de -0,1 °C em março, com os termômetros marcando frequentemente -9 °C. Em junho, ela é de 17,7 °C, e em julho de 20,6 °C.

Em junho deste ano, o Brasil já deveria ter enfrentado a Rússia na casa do adversário. A partida entre as duas seleções só não aconteceu na última janela de datas Fifa por causa da logística complicada que seria a de enfrentar a Argentina em Melbourne (AUS) e logo depois viajar para a Europa.

“Eu não quis. Seria algo desumano. Eu nem teria tempo de treinar a equipe”, disse o técnico Tite na última semana quando esteve na Rússia para acompanhar a semifinal e final da Copa das Confederações.

Até a convocação para a Copa, o Brasil realizará ao menos mais oito partidas. São quatro pelas eliminatórias (Equador, em 31 de agosto; Colômbia em 5 de setembro; Bolívia em 5 de outubro; Chile em 10 de outubro) e quatro amistosos (dois adversários europeus entre 6 e 14 de novembro –provavelmente Inglaterra e França –; Rússia, em data a definir entre 19 e 27 de março, e Alemanha em 27 de março).

Fábio Aleixo e Sérgio Rangel

Folhapress