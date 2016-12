Brasil já está em Manaus para disputa de torneio internacional de futebol feminino

As jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Futebol já estão em Manaus para a disputa do Torneio Internacional Copa Caixa de Futebol Feminino 2016, que acontece na Arena da Amazônia dos dias 7 a 18 de dezembro. O voo do time canarinho chegou à capital amazonense por volta de 13h55 deste domingo (4). No saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes a goleira Bárbara passou confiança ao povo manauense, quando questionada sobre adaptações climática por parte do time.

“O clima de Manaus é muito parecido com o do Rio de Janeiro, onde vínhamos treinando para esta competição. Isso não nos assusta”, disse.

No saguão cerca de 200 pessoas recepcionaram a chegada das meninas. Torcedores com várias camisas diferentes foram vistos no local. Muitos disputaram espaço para tirarem foto com veterana volante Formiga, que em breve pendurará as chuteiras. Com ausências de Marta e Cristiane, ela se tornou alvo do prestigio dos torcedores. A treinadora Emily com sorriso estampado disse aos jornalistas: “estou muito feliz em poder estar em Manaus”, antes de subir ao ônibus da delegação e seguiram para o Hotel Tropical.

O taxista Antônio Neto conciliou o trabalho com a chegada da seleção brasileira. “Vim pegar um cliente que veio para Manaus no mesmo voo do time. Ainda bem que coincidiu, pois queria prestigiar elas. Mesmo o esporte brasileiro não estar vivendo um momento feliz, o futebol feminino também precisa de apoio por parte de nós manauenses”, disse o torcedor. Indagado sobre quem é o time mais forte a ser batido ele apontou a Itália. “A Itália é a (seleção) mais forte a nos enfrentar, mas vai ser 3 a 1 para o Brasil”, brincou.

Programação

O Brasil fará o seu primeiro treino, às 15h30, desta segunda-feira (5), na Colina. A estreia está marcada para o dia 7, às 20h15, contra a Costa Rica. Na segunda rodada, dia 11, o embate será diante a Rússia, às 16h45. Na última rodada, no dia 14, nossas meninas enfrentam a Itália, às 20h15. A disputa do terceiro lugar e a final estão marcadas para o dia 18.

De olho na Euro 2017

A chegada simultânea da Itália e da Rússia, na manhã de ontem, também foi acompanhada por olhares atentos das pessoas que estavam no saguão do aeroporto. A saída silenciosa e tranquila só foi mudada com as rápidas entrevistas dos treinadores. Os comandantes, tanto da Azurra, como da Rússia, querem aproveitar a disputa para preparar o time para a Eurocopa Feminina no próximo ano.

“O torneio será a preparação para Eurocopa e vai ser excelente para nós. O nível da Copa é alto e temos uma expectativa muito boa para irmos preparados em 2017 para a Eurocopa”, disse a treinadora Elena Fomina, acompanhada da mesma opinião do treinador da Velha Bota, Antonio Cabrini.

“É um evento importante, com times importantes e vai ser bom para participar do próximo evento (Eurocopa). É uma seleção que vem trabalhando e tem novas jogadoras e vamos com vontade. É um torneio importante, não só para se preparar, mas vamos colocar tudo o que podemos. Queremos ganhar”, declarou.

A Costa Rica chegou na noite de sábado (3).

João Paulo Oliveira e assessorias