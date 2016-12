Brasil goleia Rússia e está na final do Torneio Caixa Internacional

Pela segunda rodada do Torneio Caixa Internacional de futebol feminino, o time verde e amarelo atropelou a Rússia por 4 a 0, na tarde deste domingo (11), na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Brasil somou seis pontos em dois jogos e assumiu a liderança da competição, além de garantir vaga na final. Para o time canarinho, Debinha e Bia assinalaram dois gols cada.

A treinadora brasileira Emily Lima havia dito que há cada partida a atitude tática da equipe seria variável. Não foi diferente, com a posse de bola nos primeiros dez minutos, o time verde e amarelo estudava por onde infiltraria a defesa russa.

O primeiro gol aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. A atacante Bia marcou seu terceiro gol na competição e assumiu a artilharia do torneio. Ela invadiu a grande área com bola dominada, limpou três marcadoras e chutou no canto esquerdo da goleira Giula Grichenko; 1 a 0.

Aos 28, após confusão na grande área Russa, Formiga aproveitou sobra e tentou uma bicicleta, mas a zagueira Kozhnikeza tirou em cima da linha e evitou o que seria um golaço da veterana.

O Brasil por pouco não ampliou aos 40. Andressinha carregou bola pela esquerda e tocou rasteiro para Rafaelle, que chutou forte na trave.

Mas, aos 42, foi a vez da artilheira Bia servir. Ela foi à linha de fundo pelo lado esquerdo do campo e cruzou para Debinha, que finalizou com um belo ‘peixinho’; 2 a 0.

O Brasil retornou dos vestiários com fome de bola. Logo aos cinco minutos do segundo tempo Andressinha chutou rasteiro e de carrinho Bia deu um toque com o ‘bico’ da chuteira e empurrou a bola ao fundo da rede; 3 a 0.

Aos 15, Debinha emplacou seu segundo gol no jogo, ela aproveitou chute cruzado de Tamires e aumentou a contagem dando números finais ao placar; 4 a 0.

Pela terceira rodada do torneio, as meninas do Brasil voltarão a campo na próxima quarta-feira (14), às 20h15, diante a vice-líder Itália na Arena da Amazônia. O Brasil também enfrentará a Itália na grande final da competição, domingo (18), às 16h45, na Arena da Amazônia.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO