Brasil formaliza pedido de adesão à OCDE

O Palácio do Planalto confirmou nesta terça-feira (30) que o Brasil apresentou à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pedido para aderir ao grupo. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, o governo brasileiro acompanha as atividades da OCDE desde 1994 e, em 2007, foi convidado a um “engajamento ampliado” com vistas justamente a uma possível entrada na organização.

“A solicitação brasileira segue-se à bem-sucedida execução do programa de trabalho que resultou do Acordo de Cooperação assinado entre o Brasil e a OCDE em 2015. Insere-se no marco dos esforços do governo brasileiro para consolidar o desenvolvimento sustentável e inclusivo, com a modernização da gestão e aproveitamento da larga experiência em políticas públicas comparadas da Organização”, afirmou o porta-voz.

Segundo Parola, o Brasi já é considerado um “parceiro chave” da OCDE. Formada por 35 países, a organização se dedica ao desenvolvimento econômico das mais avançadas nações do mundo, embora já tenha, em sua composição, países emergentes como México, Chile e Turquia. O pleito brasileiro será analisado pelo conselho da OCDE.

Paulo Victor Chagas

Agência Brasil