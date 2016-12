Brasil enviará remédios e vacina para Haiti

O governo brasileiro vai enviar nesta quinta-feira (8) medicamentos e insumos ao Haiti para ajudar na recuperação do país após a passagem do Furacão Matthew, em outubro. Além de remédios e quase quatro mil doses de vacina contra cólera, os haitianos também receberão mil testes rápidos de HIV.

Segundo o Ministério da Saúde, os remédios enviados poderão atender 3 mil pessoas. A Organização Mundial da Saúde chegou a comunicar a preocupação com a possibilidade de uma epidemia de cólera no país, em decorrência das inundações provocadas pela passagem do furacão.

O Furacão Matthew atingiu o Haiti no começo de outubro com ventos de até 230 km/h. O país calcula que cerca de 900 pessoas morreram e milhares ficaram feridos e desabrigados.

Agência Brasil