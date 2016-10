Brasil elege 7.803 vereadoras e 638 prefeitas em primeiro turno

No universo de 57.814 vereadores eleitos em todo o país no primeiro turno das eleições municipais 2016, realizado no dia 2 de outubro, 8.441 são mulheres, sendo que foram eleitas 638 prefeitas e 7.803 vereadoras.

Desse total, a maioria – 113 mulheres – tem de 50 a 54 anos, número que diminui em direção às eleitas mais novas ou mais velhas: 107 têm de 45 a 49 anos; 102 estão na faixa de 40 a 44 anos; e 81 têm entre 35 e 39 anos, por exemplo. As faixas etárias de 75 a 79 e de 80 a 84 anos registram apenas uma prefeita eleita cada.

O partido que mais elegeu prefeitas foi o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), no total de 127, seguido pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 78 prefeitas. Em seguida vem o Partido Social Democrático (PSD), com 73 eleitas. O Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Partido da República (PR) e o Partido Progressista (PP) elegeram 48 cada. Já o Partido Democrático (DEM) e o Partido Democrático Brasileiro (PDT), 36 cada. As demais prefeitas foram eleitas por outros partidos.

Entre as prefeitas eleitas, 454 são brancas, 168 pardas, 23 da raça amarela, 10 negras e uma indígena. Entre as vereadoras eleitas, 4.873 são brancas, 2.542 pardas, 329 pretas; 38 da raça amarela; e 28 indígenas.

Os números foram extraídos das estatísticas de resultados das eleições 2016.

Com informações do TSE