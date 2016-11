Brasil e Líbano podem ampliar comércio bilateral, diz Temer

O presidente Michel Temer disse neste domingo (27) que pode haver “um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano”, durante evento com empresários do país árabe em São Paulo. Em 2015, o volume de transações comerciais entre os dois países foi de US$ 310 milhões.

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também destacou a ampliação das trocas comerciais entre o Brasil e o Líbano e destacou acordos em andamento na área alimentícia. Segundo Serra, o setor de defesa é outra área com potencial de ampliação do comércio bilateral com o país árabe.

Temer e Serra participaram na noite deste domingo da cerimônia de abertura da 1ª Conferência Latino Americana O Potencial da Diáspora Libanesa, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Em seu discurso, Temer também lembrou sua ascendência libanesa e a trajetória de migrantes que se mudaram para o Brasil, como seus familiares. “O Brasil, dizia ele [pai], é o país onde se faz a América, o que queria dizer que era o lugar onde os imigrantes vinham para se desenvolver”, lembrou. Segundo ele, os libaneses que vieram ao Brasil “para fazer a América” prestaram grandes serviços ao desenvolvimento do país.

O evento em São Paulo reúne a maior comitiva de investidores libaneses a visitar o Brasil, com uma missão de 80 empresários libaneses que acompanham o ministro dos Assuntos Estratégicos e Emigrantes do Líbano, Gebran Bassil.

Marli Moreira

Agência Brasil