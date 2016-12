Brasil é heptacampeão em despedida da volante formiga

Pela sétima vez o Brasil conquistou a Copa Caixa Internacional de Futebol Feminino. A goleada por 5 a 3 sobre a Itália, na tarde deste domingo (18), na Arena da Amazônia, diante de mais de 7 mil pagantes, coroou o trabalho da recém chegada técnica Emily Lima.

Bia, Gabi Zanotti, Debinha e Andressinha marcaram para a seleção brasileira. Ilaria Mauro, Melania Gabbiadini e Bonansea assinalaram para o time europeu.

A atacante Bia abriu o placar na Arena e marcou seu quinto gol no torneio. Aos oito minutos do primeiro tempo a volante Thaisa chutou em direcao ao gol e a bola sobrou nos pés de Bia, que passou no meio de duas zagueiras italianas e marcou um golaço: 1 a 0.

As italianas deixaram tudo igual aos 14 minutos. A atacante e camisa nove Ilaria Mauro recebeu bola em profundidade e chutou forte no ângulo, sem chances para goleira Bárbara: 1 a 1.

O Brasil novamente passou à frente do placar aos 27 minutos. A meia-atacante Gabi Zanotti ganhou na velocidade, ligou contra-ataque e chutou rasteiro na saída da goleira Schroffnegger: 2 a 1.

A capitã Melania Gabbiadini empatou novamente a partida. Aos 32 minutos, a artilheira italiana aproveitou bola nas costas da zaga e chutou no canto esquerdo de Bárbara: 2 a 2.

Debinha foi derrubada na entrada da grande área. Cobrando a falta no ângulo esquerdo da goleira da Itália, Andressinha marcou um golaço e o terceiro do Brasil: 3 a 2.

Determinadas pelo título, as meninas canarinhas logo chegaram ao quarto gol. Aos dois minutos do segundo tempo, Bia construiu jogada pela direita e rolou para Andressinha, que chegou batendo e ampliou: 4 a 2.

A Itália diminui aos 11 minutos. Melania Gabbiadini avançou pela direta e chutou forte rasteiro. Bonansea esticou o pé direito e empurrou a bola para o fundo da rede: 4 a 3.

O Brasil não deixou a Itália gostar do jogo. Fabiana avançou pela direita e cruzou para Debinha, que finalizou para o fundo dos cordéis: 5 a 3.

Aos 47 do segundo tempo, a veterana volante Formiga deixou o campo chorando muinto, marcando assim, o fim de sua passagem pela seleção feminina de futebol. Na saída de campo, ela foi abraçada por todas as atletas. O público ovacionou a jogadora.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO