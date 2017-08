Brasil e EUA fazem confronto de gerações nesta terça em Manaus

O evento acontece no Ginásio Poliesportivo do Amazonas – Fotos: Mauro Neto/Sejel

Em partida amistosa e preparativa para Copa dos Campeões que ocorre em setembro, no Japão, Brasil e Estados Unidos duelam às 20h desta terça-feira (15), no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Antiga Arena Amadeu Teixeira), em Manaus. O embate será o segundo dos dois amistosos agendados contra os norte-americanos. No último sábado (13), o Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 26/24 e 25/21, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Medalha de ouro na Olimpíada do Rio, o time canarinho agora comandando pelo experiente Renan Dal Zotto, 57, carrega a responsabilidade de manter as conquistas e o status de equipe campeã construído na geração do ídolo Bernardinho. Pelo lado do rival, o time dirigido pelo jovem treinador John Speraw, 45, conquistou o bronze na Rio 2016 e tenta manter o bom momento das últimas duas temporadas.

À frente do time, Dal Zotto afirma que é natural existir uma pressão sobre o trabalho da atual comissão técnica.

Medalha de ouro na Olimpíada do Rio, o time canarinho agora é comandando pelo experiente Renan Dal Zotto

“Estamos substituindo a geração de Bernardinho, que é um gigante para o esporte brasileiro, mas aos poucos os atletas vão se adaptando com isso. Os resultados estão aparecendo de forma positiva. Vim a Manaus e ser recebido com esse calor humano é fora do comum. Pelo pouco dá para perceber que as pessoas aqui são muito hospitaleiras. Se depender de nossa equipe, vamos voltar outras vezes. O público aqui é maravilhoso e com toda certeza eles merecem a vitória”, disse.

Dentro das quatro linhas, os pontos ficam por conta de Lucarelli, a recepção de bola é do líbero Thiago Brendle e o bloqueio brasileiro deve ter a proteção de Maurício Souza e do possível estreante Rafael Araújo, que foi convocado às pressas no lugar do desfalque Wallace. Filho de Bernardinho, o levantador Bruninho e o atacante Lucão não viajaram a Manaus.

A torcida amazonense, já acostumada aos jogos das seleções de vôlei, está animada para o confronto

Um dos remanescentes do tricampeonato olímpico, o atacante Lucarelli pregou respeito ao time dos EUA, já que o adversário foi semifinalista dos jogos de 2016. “Eles sempre têm bons jogadores que podem fazer a diferença. Brasil e EUA sempre fazem grandes jogos. É um novo ciclo, mas nossa equipe está cada vez mais confiante. Acredito na renovação que está sendo feita”, disse o ponteiro brasileiro.

Pelo lado do time norte-americano, as esperanças de pontos estão depositadas no atacante Erik Shoji, que fez questão de citar o calor amazônico como principal adversário desta noite. “Vim de competições em temperaturas quase que negativas e vim jogar no verão amazônico é algo de muita disparidade. Mas, nossa equipe vem crescendo ao longo dos amistosos e vamos dar trabalho para o

Brasil”, disse.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO

