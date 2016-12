Brasil e Colômbia fazem amistoso beneficente

O presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Tozzo, afirmou nesta segunda-feira (5) que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção colombiana para ajudar as famílias dos jogadores que foram vítimas do acidente aéreo ocorrido na madrugada da última terça-feira (29), na região de Medellín, na Colômbia.

De acordo com o dirigente, a partida deverá ser realizada em janeiro. O estádio será escolhido pelo clube catarinense.

“O jogo pode acontecer no Maracanã ou até na Arena Condá. Vamos definir e passar um posicionamento para a CBF. Será muito importante para ajudar as famílias dos jogadores vítimas do acidente”, disse Tozzo, em entrevista coletiva.

A Chapecoense explicou também como funcionou o seguro de vida para a família dos 19 jogadores mortos no acidente, além da comissão técnica. Segundo o departamento jurídico da equipe, os familiares vão receber 14 vezes o salário de cada um dos atletas, de acordo com a apólice feita pelo clube. O teto salarial do clube era de R$ 90 mil.

Luiz Cosenzo

Folhapress