Brasil e China chegam ao fim da COP em desacordo

A primeira Conferência da ONU sobre o Clima após a assinatura do Acordo de Paris tinha tudo para ser uma edição tranquila, sem sustos. Mas o final reservou surpresas, como China e Brasil em lados distintos do debate.

A missão de Marrakech seria definir uma agenda para os próximos dois anos, com um calendário para a resolução de regras técnicas sobre o financiamento e a prestação de contas das ações prometidas em Paris. Os processos, porém, desandaram.

Até as 21h (de Brasília), as negociações prosseguiam com pelo menos quatro nós travando o documento. O primeiro desacordo é sobre incluir ou não um Fundo para Adaptação às Mudanças Climáticas na agenda de regulamentação. Embora o Fundo Verde para o Clima, acordado em 2009, já inclua uma distribuição nos recursos, haveria mais interesse internacional nos investimentos em mitigação (redução de emissões), o que faz com que os países vulneráveis ao clima insistam na proposta.

Os chineses, junto a outros países em desenvolvimento, encontraram uma brecha confortável para lidar com o Acordo de Paris caso ele seja implementado dentro do órgão da Conferência das Partes (criada com a Convenção do Clima, em 1992, no Rio de Janeiro). O Brasil se colocou contra a proposta, que considera uma ilegalidade, já que o Acordo de Paris é lei internacional.

O terceiro nó que ficou para a última hora é a decisão sobre a próxima reunião da CMA, que discute esse acordo.

Algumas delegações argumentam que essa reunião só deveria ser aberta em 2018, quando mais países já teriam ratificado o acordo. A posição brasileira é que ela aconteça em 2017, mas sem deliberações -serviria apenas para acompanhar o progresso.

O último ponto em que os países ainda precisam concordar nesta madrugada antes de assinar o documento final de Marrakech se chama “questões órfãs”, como os calendários comuns de implementação e revisão das metas de Paris. O Brasil pede um planejamento concreto.

Progressos

Uma nota enviada pela delegação brasileira à imprensa destaca um ponto de avanço na agenda da COP22 : um calendário de financiamento proposto pelos países desenvolvidos, fora das salas de negociação da COP.

Eles estavam sendo cobrados pelos países em desenvolvimento sobre o financiamento de longo prazo ao clima, para depois de 2020. Um “mapa do caminho” foi produzido pelo grupo do mais ricos e saudado pelo documento da COP22, que não deve entrar no mérito do conteúdo.

Também nesse último dia, uma coalizão de 48 países em desenvolvimento e vulneráveis ao clima anunciaram uma meta conjunta de chegar a 100% de energias renováveis nas próximas décadas.

Embora não tenha definido um prazo estrito, o anúncio animou quem se preparava para deixar a COP, especialmente porque dessa vez foram os países em desenvolvimento que puxaram a ação.

Segundo análise de observadores, a entrada em vigor do Acordo de Paris no último 4 de novembro adicionou complexidade à implementação do documento. A expectativa era de que ele virasse lei internacional somente por volta de 2020, quando começa o primeiro período de compromisso com as metas de redução de emissões nacionalmente determinadas.

Além de dificuldades técnicas intrínsecas ao processo, também houve mais um elemento de confusão, logo no terceiro dia de COP: a eleição de Donald Trump nos EUA. Por negar as mudanças climáticas e ameaçar deixar o Acordo de Paris, Trump roubou a cena na COP e a chegada de ministros e Chefes de Estados na última segunda (14)foi pautada por questões sobre o futuro do acordo climático.

O secretário de Estado americano, John Kerry, também esteve na COP e deixou o recado para Trump: “As mudanças climáticas são reais”. Na noite da última quinta-feira, os líderes se reuniram na plenária para celebrar a Declaração de Marrakech: um documento de apenas uma página, clamando por compromissos políticos com o clima. Mais um recado para o recém-eleito presidente dos EUA.

Ana Carolina Amaral

FolhaPress