Brasil conquista medalha de bronze no futebol de 7

Após derrota contra o Irã na primeira etapa das semifinais, o time brasileiro de futebol de 7 chegou às semifinais e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em jogo contra a Holanda. Na tarde desta sexta-feira (15), no Estádio Deodoro, a seleção brasileira finalizou o jogo com um placar de 3×1.

Durante o primeiro tempo de jogo, o camisa 11 do time, Leandrinho, fez seu primeiro gol. No segundo tempo, o técnico da seleção holandesa colocou em campo uma formação diferente, mas não intimidou os jogadores brasileiros. Ainda no segundo tempo, o Leandrinho fez seu segundo gol, e logo em seguida, o Brasil deixou espaço para o primeiro gol da Holanda.

Nos 5 minutos finais do segundo tempo, Wanderson insistiu na área dando espaço para o camisa 11 da seleção brasileira, leandrinho, fazer seu terceiro gol.

Durante a semifinal, contra a Holanda o Brasil fez 36 finalizações contra 4 do time adversário.

O jogo contou com a presença do ex-lateral Cafu, campeão mundial de futebol com a seleção brasileira de 1994. Cafu foi o responsável por fazer a entrega das medalhas aos campeões do futebol de 7 dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.

Por Agência Brasil