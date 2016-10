Braga estreia em campanha pró Arthur na Zona Sul; pastores anunciam apoio ao tucano

O vice do candidato a reeleição Arthur Neto (PSDB), deputado federal Marcos Rotta (PMDB), esteve, na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da capital. Ele estava acompanhado do senador Eduardo Braga (PMDB) e juntos fizeram o percurso pela rua São Pedro até o Parque Residencial Liberdade.

Esta é a primeira vez que o ex-governador participa de uma caminhada nesta corrida eleitoral. A exemplo de outras ações realizadas pela coligação ‘Por uma só Manaus’, Rotta e Braga foram recebidos pelos moradores e falaram das suas propostas para a cidade.

Apoio

Pastores de diferentes congregações, das zonas Norte e Leste da cidade, se reuniram nesta quinta-feira, para declarar apoio à reeleição de Arthur Neto. O encontro, que reuniu aproximadamente 100 religiosos, presidentes de ministérios, foi coordenado pelo pastor Overland Iglesias, do Ministério Apostólico Peniel.

Parcerias na crise

A saída para conseguir driblar a crise e fazer investimentos em Manaus nos próximos anos é firmar parcerias público/privadas e com instituições internacionais. Arthur Neto citou o Proemem – projeto que já está no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que vai viabilizar a construção de escolas na capital amazonense.

Segundo o tucano, quando o projeto estiver concluído, a prefeitura de Manaus vai economizar até 50% do que gasta hoje com pagamento de aluguéis de prédios para escolas municipais.

