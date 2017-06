Braga cobra providências para normalização de fornecimento de energia no AM

Em audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), nesta terça-feira (06/06), o senador Eduardo Braga (PMDB/AM) cobrou providências do Ministério de Minas e Energia e dos órgãos do setor para a crise de fornecimento de combustível da Petrobras para as termelétricas administradas pela Eletrobras Distribuição Amazonas. O senador solicitou uma medida provisória para regular as divergências entre as duas empresas no estado. “Estamos falando de milhões de brasileiros que poderão correr o risco de blecaute constante”, alertou o parlamentar.

Braga falou ainda sobre a rápida contratação de produtores independentes de energia. O leilão – concluído pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no mês passado – vai atender sistemas isolados de 55 localidades do Amazonas. “Isso resolveria dois terços do problema em relação a óleo diesel no Amazonas versus Eletrobras Distribuição Amazonas”, disse.

Diante de técnicos e representantes do setor, o parlamentar declarou que as duas iniciativas podem representar uma solução de médio e longo prazos para o estado. “A solução de curto prazo está sendo mantida em função de liminares, o que torna uma insegurança energética para o setor muito grande e tem ocasionado apagões permanentes em Manaus”.

Interrupção em Manaus

Só este ano, a capital registrou sete interrupções de energia em decorrência de instabilidades no linhão, destacou o diretor-presidente da Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão, Waldy Charone Júnior.“É muito vulnerável a situação de Manaus”, afirmou o dirigente.

No interior, os municípios também têm sofrido com falta de energia em decorrência da escassez de combustível utilizado pelas usinas térmicas, já que a Eletrobras Distribuição Amazonas não tem capacidade de pagar antecipadamente à Petrobras pelo gás natural.

Privatização da AM Energia – A Comissão de Serviços de Infraestrutura debateu o tema em duas audiências públicas seguidas. Na primeira, houve participação do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Na ocasião, ele informou que somente a distribuição das empresas do Sistema Eletrobras será privatizada, incluindo a que atua no Amazonas.

