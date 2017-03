Braga assume comissão importante do Senado Federal

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) será o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) no biênio 2017-2018. Ele foi eleito por aclamação nesta quarta-feira (15). O vice-presidente será Acir Gurgacz (PDT-RO).

Eduardo Braga disse que atuará com objetividade e pragmatismo. Como primeira proposta à frente do colegiado, sugeriu um ciclo de debates, reunindo autoridades e especialistas dos setores público e privado, sobre os principais problemas de infraestrutura no país. As reuniões do ciclo serão às segundas-feiras, a partir das 17h.

“Teremos a oportunidade de contribuir na discussão e na solução de questões da mais alta relevância, como a BR-319, a crise hídrica, a transposição do São Francisco, a renovação da nossa malha viária e tantos outros temas que têm influência direta na recuperação econômica de que este país tanto necessita no momento. Mãos à obra!”, disse.

A ideia recebeu apoio dos demais integrantes da comissão. O senador Raimundo Lira (PMDB-PB), por exemplo, lamentou duas características do setor de infraestrutura no país – execução lenta e baixa qualidade das obras.

“Fazemos rodovias e, em 90 dias, o asfalto está arrancando. Ou seja, fazemos a mesma obra muitas vezes. Temos que encontrar instrumentos para tratar desse assunto: qualidade dos serviços” afirmou, Raimundo Lira.

O senador Roberto Muniz (PP-BA), por sua vez, mostrou preocupação com o setor de saneamento, que segundo ele, está numa situação tão ruim que gera um apartheid social.

“A privatização da Cedae, por exemplo, vai ser usada para pagamento de passivos anteriores e não para o setor de saneamento. Isso é risco muito grande para o país. isso não é justo: sangrar o saneamento para pagar outros débitos”, avaliou, referindo-se à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro.

Retrospecto

Ao assumir, Eduardo Braga destacou que a CI é uma das comissões mais importantes do Senado. Ele lembrou que no biênio passado, sob o comando de Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), o colegiado foi um dos mais atuantes, com realização de 86 reuniões e de 33 audiências públicas, além da aprovação de 28 indicações para órgãos reguladores.

As reuniões ordinárias da CI serão sempre às terças-feiras, às 9 h. As sextas-feiras serão reservadas para a realização de audiências públicas fora de Brasília, conforme a pauta.

Agência Senado e assessoria