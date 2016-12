Braga anuncia aumento nos recursos para saúde e educação no orçamento 2017

Os recursos para a saúde, educação e segurança terão aumentos na Proposta Orçamentária da União (PLN 8/2016) para o próximo ano. O senador Eduardo Braga (PMDB–AM) deve apresentar, neste domingo (11), o relatório-geral sobre o projeto, que deve estabelecer os gastos do governo federal, respeitando o ajuste fiscal exigida pelo presidente Michel Temer.

A votação está prevista para a próxima quarta-feira (14), na Comissão Mista de Orçamento (CMO), e na quinta (16) no Plenário do Congresso Nacional. Eduardo Braga informou que todos os 16 relatórios setoriais foram aprovados na comissão, entretanto, outros 200 destaques do projeto ficaram pendentes para o relatório final.

“Esse projeto é a primeira peça do ajuste fiscal do governo Temer e tenho até às 23h do domingo para atualizar todas as questões e entregar o relatório. A saúde e educação não sofreram nenhum corte. A saúde teve um acréscimo de R$ 10 bilhões, num momento em que a economia está em extrema dificuldade. A educação também teve um acréscimo de R$ 1,6 bilhão”, disse ele em entrevista à rádio Senado.

Outra área que não sofrerá redução nos investimentos é a segurança pública. O sistema prisional, que está incluído na pauta da segurança, receberá investimentos para “avanços na recuperação de presos”.

“O nosso sistema prisional precisa sofrer avanços porque nós não temos hoje um sistema de recuperação de presos. Então, esse outro setor, o da segurança pública, não sofrerá cortes”, relatou.

O relatório prevê ainda o desenvolvimento regional e infraestrutura logística no país, principalmente, em rodovias e aeroportos em regiões mais afastadas.

“Essas regiões produzem muito e têm dificuldades para escoar as produções. Isso tem um impacto na economia macro do país. A realidade é difícil do ponto de vista econômico e é necessário equilibrar esses investimentos, tanto na área econômica quanto na área social”.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO