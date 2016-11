Brad Pitt pede na Justiça guarda compartilhada dos filhos com Angelina Jolie

Brad Pitt pediu na Justiça dos EUA para que a guarda dos seis filhos que tem com Angelina Jolie seja compartilhada. As informações são do site da revista ‘People’.

Desde que a atriz entrou com os papéis do divórcio, no fim do mês de setembro, um dos principais pontos de discussão do agora ex-casal tem sido com quem as crianças vão morar.

E Pitt ter informado à Justiça que também planeja ficar com os filhos significa que ele não concorda com a guarda ser de Jolie, como a atriz havia requisitado. Audiências entre os advogados dos dois deverão definir o destino de Maddox, Paz, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox Leon e Vivienne.

Nesse tempo, por recomendação do Departamento de Crianças e Serviços Familiares, que atua como o serviço social da cidade de Los Angeles, eles estão vivendo com a atriz, e Pitt teve direito de visitá-los.

O ator, no entanto, quer que a guarda seja compartilhada no acordo da separação.

Pitt está sendo investigado por suspeita de ter abusado verbal e fisicamente de um de seus filhos durante um voo, em setembro, um dia antes de Angelina Jolie ter decidido pedir o divórcio. A criança seria Maddox.

Por causa desse incidente, Pitt viu Maddox apenas uma única vez.

