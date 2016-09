Brad Pitt não vê os filhos desde que Angelina Jolie entrou com pedido de divórcio

Brad Pitt não vê os filhos desde que Angelina Jolie entrou com o pedido de divórcio, há mais de uma semana, segundo o canal americano E!.

“Ele realmente quer ver as crianças e fazer um acordo que seja o melhor para eles”, disse uma fonte ouvida pelo canal.

Nesta semana, o site ‘TMZ’ revelou que um acordo pré-nupcial deve facilitar a divisão de bens do casal. O maior problema, ainda segundo a fonte do site americano, deverá ser a guarda dos seis filhos.

Nos documentos do divórcio, Jolie pediu para que as crianças morassem com ela, dando a Pitt o direito de visitá-las. O ator, no entanto, deve brigar por mais tempo com os filhos.

Ele é suspeito de ter agredido verbal e fisicamente um de seus filhos durante um voo para Los Angeles, um dia antes de Jolie ter decidido pedir o divórcio. O FBI já afirmou que estuda investigar a denúncia.

