Brad Pitt e Angelina Jolie vendem mansão em Nova Orleans por US$ 4,9 milhões

Brad Pitt e Angelina Jolie venderam por US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 15 milhões) uma mansão que eles tinham, desde 2007, na cidade de Nova Orleans.

Essa era uma das três propriedades que os dois atores haviam adquirido após começarem a namorar, em 2013, e que poderia complicar a partilha de bens, segundo o site ‘TMZ’ afirmou no fim do mês de setembro.

Pitt e Jolie haviam adquirido a mansão por US$ 3,5 milhões, logo após a passagem do furacão Katrina para que o ator instalasse no lugar a fundação Make It Right, cujo objetivo era estimular que as pessoas se mudassem para a vizinhança.

De acordo com os documentos da venda, o imóvel é uma mansão construída na década de 1830, com cinco quartos e três banheiros.

Jolie pediu o divórcio no dia 19 de setembro, citando diferenças irreconciliáveis. Segundo o site “TMZ”, eles tinham um acordo pré-nupcial, que definia o destino dos pertences, estimados em US$ 400 milhões, em caso de separação.

Dos 12 imóveis do então casal, três haviam sido adquiridos após a união deles: além da mansão em Nova Orleans, um apartamento em Nova York e um vinhedo na França.

Folhapress