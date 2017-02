Braço direito de líder da FDN é preso com CNH falsa

Marcelo da Silva Nunes, 34, foi preso, no fim da tarde desta quarta-feira (15), por uso de documento falso. Ele estava utilizando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Cleverson Ricardo de Lima. Ele tentava passar por uma barreira policial, na avenida Buruti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, quando foi descoberto pelos policiais.

Após receber voz de prisão, os policiais militares do Batalhão de Trânsito identificaram que Marcelo é foragido da Justiça por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ainda segundo os PMs, Marcelo, supostamente, é braço direito do traficante Gelson Carnaúba, líder da facção criminosa Família do Norte (FDN).

O homem foi apresentado na sede do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por uso de documento falso. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

EM TEMPO