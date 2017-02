Boulevard e Bhaixa da Hégua arrastam multidões no segundo dia de Carnaval

O segundo dia de Carnaval reuniu milhares de foliões de todas as idades nas Bandas do Boulevard, que teve como tema “A Felicidade é o Amor”, e na Bhanda da Bhaixa da Hégua, famosa pela mascote, uma égua rosa vestida de top e shortinho. Nos dois eventos sobrou alegria, dança e curtição.

No Boulevard, Zona Sul, estima-se que 50 mil foliões participaram desta edição que comemorou os 30 anos de existência da banda. O presidente da festa, professor Maneca, ficou feliz com o clima da brincadeira. “O povo veio para cá com vontade de brincar, se divertir. Não há nenhuma confusão, nenhum atrito. É um carnaval sadio e por isso milhares de pessoas vêm todos os anos”.

A festa começou por volta das 16h e ofereceu diversas atrações para os foliões, entre elas: Grupo Bem Brasil, Bateria do Boulevard e a atração nacional Keila Regina & Grupo Amigos do Pagode. As baterias da Vitória Régia e Reino Unido da Liberdade também marcaram presença.

Como a banda é uma das mais tradicionais da cidade foi possível ver várias pessoas que acompanham o evento desde a primeira edição. Um deles é o seu Michel Martins, de 53 anos. Ele contou que a sua paixão pela festa é tão grande que acabou pedindo para fazer parte da administração da banda. “Eu acompanho desde quando ela começou. Essa festa é para família, para as crianças e nessa crise precisamos ter momentos como esse, curtindo a vida, conforme manda o carnaval”.

Bhaixa da Hégua

Já na Bhanda Bhaixa da Hégua, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, cerca de 25 mil foliões estiveram presentes. A animação também começou por volta das 16h, no palco montado entre a Boulevard Rio Negro e a Inocêncio de Araújo, próximo ao mirante do Amarelinho. O axé foi o carro chefe do evento que contou com a participação das bandas Cachorro e Café, Amizade.com, DC e Seus Metais e Frutos do Pagode.

Neste ano a banda completou 26 anos de folia e vai ser tombada como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Amazonas. O presidente da folia, Alcides Castro, 53 anos, disse que, em agradecimento ao povo do Educandos, foi feita uma carreata nas principais ruas do bairro. “A banda é do povão, começou pequena e hoje é respeitada. Por isso será tombada como patrimônio histórico. Ver o povo brincando aqui é uma satisfação imensa”.

Diogo Dias

EM TEMPO