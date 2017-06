Botonistas amazonenses são convidados para ‘Copa do Brasil’ da modalidade

Botonistas vão para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade – Divulgação

A competição que reuniu os vovôs do futebol de mesa, no último domingo (11), colocou os quarentões da equipe Banca Forte no domínio do pódio. A segunda edição do Amazonense de Futebol de Mesa Master reuniu 10 botonistas, na sala Jefferson Marques, no estádio Carlos Zamith, e a primeira posição ficou com Miguel Marialva (Banca Forte), seguido de Altevir Almeida (Wermes) e, em terceiro, Winnetou Almeida (Banca Forte). O evento recebeu apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

“É uma competição muito importante e isso faz com que no futuro o campeão possa representar o Estado nas disputas acima de 42 anos. Foi uma competição muito extensa e me sagrei campeão. É a segunda vez que a nossa equipe, Banca Forte, vence a competição e é a minha primeira vez no pódio. Estou muito feliz”, declarou o campeão, Miguel Marialva.

Segundo colocado na disputa, um dos “novatos” no mundo do futebol de mesa, Altevir Almeida, mostrou um nível técnico elevado no torneio. “É uma satisfação muito grande conquistar o segundo lugar. Havia 15 anos que eu não disputava uma competição e voltei porque é um esporte que exige mais da mente do que do físico. Comecei em agosto do ano passado e passei a estudar os adversários, buscar o melhor de cada um, e cada adversário foi meu mestre. Comprei uma mesa, passei a treinar em casa e futuramente pretendo alçar voos maiores e disputar competições nacionais”, comentou.

Missão Brasileiro

Com o fim do Amazonense Master, sete botonistas vão para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, na categoria 12 toques. A competição que ocorre em Caruaru-PE, de 15 a 18 deste mês, vai colocar em evidência a equipe do Banca Forte. O tradicional time do futebol de mesa recebeu convite da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBMF).

“Vamos levar sete atletas amazonenses. Quatro são do Banca Forte e a nossa equipe foi convidada pela Confederação para um projeto piloto, a primeira Copa do Brasil, onde dentro do Brasileiro vamos enfrentar o campeão Sul-Americano, o Vasco da Gama. Vamos à luta, é isso prova que o futebol de mesa está crescendo. Agradecidos muito à Sejel que nos disponibilizou um local, no estádio Carlos Zamith, pois isso nos ajudou a sediar o Norte e Nordeste na capital amazonense e sempre tem nos dado apoio. É uma conquista que temos que dividir com o secretário Fabricio Lima”, disse o botonista e diretor de comunicação da Associação Manauara de Futebol de Mesa (AMFM), Winnetou Almeida.

Com informações da assessoria