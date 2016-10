Botafogo vence Figueirense, passa Corinthians e cola no G6

Com um gol nos acréscimos, Botafogo venceu o Figueirense por 1 a 0, neste domingo (9), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro.

Os times fizeram um início de partida bastante insosso. Até os 15 minutos de jogo, nenhuma das equipes criou oportunidades claras de gol.

Durante o período, os mandantes foram ligeiramente melhores, No lance mais perigoso do time catarinense, Rafael Moura tentou dividir a bola com o goleiro Sidão, que levou a melhor na jogada.

Já o Botafogo não incomodou o goleiro Gatito Fernandez e ainda viu o seu lateral esquerdo, Victor Luís, chutar uma bola bem distante da meta do Figueirense, em uma das piores finalizações da 29ª rodada do Brasileiro.

Nos últimos quinze minutos do primeiro tempo, o Botafogo passou a ficar mais com a bola. Porém, a posse não foi transformada em chances de gol. O time carioca rondava a intermediária do adversário, mas, sem objetividade, não conseguiu levar perigo a Gatito Fernandez.

O lance que chamou mais a atenção aconteceu aos 43 minutos. Após uma cobrança de escanteio, o atacante Vinícius pegou o rebote e chutou com força. A bola subiu demais e passou por cima da meta da equipe catarinense.

Antes dos 5 minutos da etapa final, o atacante Rafael Moura assustou a defesa do Botafogo com duas jogadas aéreas. Nas duas oportunidades, ele subiu com liberdade e cabeceou bem. No entanto, a bola saiu sempre pela linha de fundo. A torcida reagiu e se empolgou nas arquibancadas do Orlando Scarpelli.

Só nos acréscimos o placar se mexeu. Aos 46 minutos do segundo tempo, Bruno Silva aproveitou o cruzamento de Pimpão e bateu forte, sem chance para o goleiro Gatito.

Com o resultado, a equipe carioca ficou com 44 pontos, ultrapassou Corinthians e colou no G6, já que está a um ponto do Atlético-PR -o último clube do grupo.

Já o Figueirense permanece na zona de rebaixamento com 31 pontos -a três do Sport, o primeiro time fora do grupo dos quatro piores colocados do Nacional.

Figueirense

Gatito Fernandez; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pará; Josa, Elvis (Everton Santos), Renato (Ortega) e Dodô; Lins (Rafel Silva) e Rafael Moura. T.: Marquinhos Santos

Botafogo

Sidão; Emerson, Joel Carli, Alemão e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Camilo e Airton; Neilton (Rodrigo Pimpão) e Vinícius (Sassá). T.: Jair Ventura

Gol: Bruno Silva, aos 46min do 2º tempo

Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso (B); Josa (F)

Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Público: 12.325 pagantes

Renda: R$ 172.555

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Por Folhapress